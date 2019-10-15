Законопроект о земле будет рассматриваться в Раде через несколько недель, - глава аграрного комитета

Верховная Рада будет рассматривать законопроект о рынке земли через несколько недель.

Об этом LB.ua заявил глава Комитета по вопросам земельной и аграрной политики, депутат фракции "Слуга народа" Николай Сольский.

"В прошлый четверг мы зарегистрировали альтернативный проект закона [№2178-10 от 10 октября] о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения авторства группы депутатов. Скорее всего, законопроект будет вынесен на рассмотрение в парламенте через несколько недель", — заявил он.

Сольский подчеркнул, что в этом законопроекте учтены принципиальные требования аграриев и предлагается компромисс по ключевым вопросам.

"В частности, прописана новая формулировка нормы о праве покупки земли юрлицами. А именно, предложено, чтобы рынок земли с/х назначения для юрлиц, где конечными бенефициарами могут быть иностранные граждане, был открыт только с 2024 года (в редакции Кабмина такого ограничения по срокам не было, - LB.ua). Сделано только исключение для предприятий, которые не менее трех лет уже работают на территории Украины", — подчеркнул он.

Также устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

"Предлагается ограничение на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ним лиц. Ограничения не допускают приобретение в собственность более 35% сельскохозяйственных земель объединенной громады, 8% (в правительством документе было 15%), сельскохозяйственных земель области и 0,5% - сельскохозяйственных земель Украины. В документе предусмотрены нормы, которыми обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка", - добавил он.

Законопроектом также прописана обязанность государственного регистратора вносить информацию о цене (стоимости) прав, в том числе прав пользования, в Реестр вещных прав. И обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Возможен будет выкуп с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков.

Закон Украины "О санкциях" дополняется новым видом санкций — "запрет на приобретение в собственность земельных участков". Такие санкции вводятся решением Президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждаются постановлением Верховной Рады Украины. Под санкции могут подпадать иностранные государства, неопределенный круг лиц определенной деятельности (секторальные санкции) и отдельные юридические и физические лица.

Депутат напомнил, что на прошлой неделе состоялось совещание в Офисе президента во главе с Владимиром Зеленским и представителями аграрных ассоциаций, где обсуждалась тема отмены моратория на продажу земли.