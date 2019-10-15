Сын Байдена исключил нарушения во время своей работы в Украине

Даже если он и допустил какую-то ошибку, не осознавал, что это может косвенным образом навредить его отцу

Сын Байдена исключил нарушения во время своей работы в Украине
Хантер Байден во время интервью с АBC
Фото: ABC News

Сын бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джо Байдена Хантер, который работал в Украине, исключил свою причастность к каким-либо нарушениям. Об этом он рассказал в интервью каналу ABC News, передает The New York Times.

"Совершил ли я какую-нибудь ошибку, связанную с нарушением этических норм? Исключено", - заявил он Хантер Байден.

При этом он не исключил, что все же мог допустить какую-то ошибку, однако не осознавал, что это может косвенным образом навредить отцу. Байден-младший отметил, что не взял в расчет вероятные последствия ведения бизнеса за рубежом для политической карьеры его отца.

"Я дал предлог некоторым бессовестным людям, чтобы те незаконным образом попытались навредить моему отцу. Вот, где я совершил ошибку. И я принимаю на себя за это полную ответственность", - добавил Байден. Всю эту ситуацию с обвинениями Трампа он назвал "болотом", а также "нелепой идеей заговора".

Кроме того, Хантер Байден подчеркнул, что взял на себя обязательство не вступать в какие-либо советы и не работать в каких-либо иностранных организациях, когда его отец станет президентом.

Напомним, этой осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа с Зеленскийм. Информатор заявил, что Трамп давил на Зеленского, чтобы тот посодействовал в расследовании по отношению одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента американского президента.

Трамп утверждал, что Хантер Байден занимался коррупционной деятельностью в США и Украине, где он одно время был членом совета директоров газодобывающей компании Burisma. Американский президент считает, что Хантер Байден сумел избежать ответственности благодаря своему отцу. Президент не привел каких-либо свидетельств, подтверждающих его обвинения.

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