Украина может потерять поддержку Штатов, - Чалый

"Крайне важно продолжить сотрудничество с Конгрессом и другими структурами о продолжении санкционного давления".

Украина может потерять поддержку Штатов, - Чалый
Валерий Чалый
Фото: Макс Требухов

Украина может потерять поддержку Соединённых Штатов. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Пока это звучит так, будто нас призывают пойти на соглашение с Россией. Если нас оставят один на один с агрессором, мы выдержим, украинский народ выдержит, однако жертв и потерь будет гораздо больше", - сказал дипломат.

Он также полагает, что украинская власть отдаляет победу Украины в войне с Россией, ставя компонент безопасности после политических вопросов в переговорах с официальной Москвой. Всё это может привести к дополнительным рискам, утверждает посол.

"Мы можем потерять поддержку наших партнеров, не сберечь санкции против РоSSии. Крайне важно продолжить сотрудничество с Конгрессом США, Министерством финансов, другими структурами о продолжении санкционного давления", - подчеркнул Чалый. - Если США не будут видеть нас в поле зрения, мы потеряем военную, финансовую, политическую поддержку, в общем поддержку различных международных игроков".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал отношения Украины и США уставшими.

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