Чалый подтвердил приостановку процедуры назначения нового посла в США

"Украина подала запрос на агреман, но затем поступил сигнал из Киева".

Чалый подтвердил приостановку процедуры назначения нового посла в США
Фото: Макс Требухов

Официальный Киев приостановил процедуру назначения нового посла в Соединенных Штатах Америки.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил бывший посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый.

"Недавно Украина подала запрос на агреман (предварительное согласование, - LB.ua) на кандидатуру посла. Этот запрос был официально оформлен. Я как посол ускорил процедуру, специально просил помощника государственного секретаря обратить на это внимание, чтобы к приезду президента Украины приехал новый посол. В результате американские партнеры сделали все, что я их просил, но затем поступил сигнал из Киева, что процедура приостановлена", - рассказал Чалый.

В то же время экс-посол отмечает, к этому не имело отношение МИД Украины. По его мнению, Офису президента сейчас не критично: есть ли посол в США или его нет.

"И теперь у нас достаточно сложная ситуация. С одной стороны, отозван запрос на агреман, с другой - нет посла. Если не хотите на весь период, назначьте до завершения избирательного процесса в США. А потом, когда состоятся президентские выборы в Соединённых Штатах, можно будет оставить старого посла или назначать нового", - добавил дипломат.

Чалый призывает официальный Киев провести необходимые процедуры как можно скорее и направить в США нового посла.

По информации LB.ua, запрос на агреман был подан относительно Олега Шамшура, однако поскольку вопрос этот решался довольно долго, он сам отказался от этой позиции. Сейчас речь идет о том, что новым послом Украины в США может стать постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Должность посла Украины в США вакантна с 19 июля, когда был уволен Валерий Чалый.

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