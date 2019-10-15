?В 2020 году РоSSия будет полностью готова к наступательной операции против Украины, - Чалый

"Президент Зеленский зажат в тиски, он попал в ловушку своих предвыборных обещаний".

В 2020 году РоSSия будет полностью готова к наступательной операции против Украины. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат отметил, что РФ воспользуется желанием Зеленского выполнить свои предвыборные обещания по достижению мира для усиления военного присутствия.

"Я понимаю, что президент Владимир Зеленский зажат в эти тиски, он попал в ловушку своих предвыборных обещаний, когда ему надо быстро установить мир, который должен быть постоянным и надежным. А РоSSия параллельно наращивает свой военный компонент на наших границах. В 2020 году россияне полностью будут готовы к наступательной операции", - подчеркнул Чалый.

По его словам, сейчас РФ усиливает свои позиции в акваториях Чёрного и Азовского морей. В то же время, как указывает дипломат, официальный Киев забывает о безопасности и акцентирует внимание сугубо на политической части в вопросе прекращения войны.

"Военная угроза со стороны РоSSии не исчезла. Она сегодня наращивается, на мой взгляд. Одновременно мы идем на какие-то компромиссы в очень узких вопросах. И даже не говорим о выводе войск и вооружений", - отметил Чалый.

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения - в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Возле Золотого и Петровского разведение тогда состоялось, но не сохранилось. Летом 2019 года, после смены власти в Украине, провели разведение возле Станицы Луганской.

1 октября 2019 года в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророSSийских боевиков.