США ввели санкции против Турции из-за Сирии

Тарифы на сталь для Турции будут увеличены до 50%.

США ввели санкции против Турции из-за Сирии
Фото: vestnikkavkaza.net

США ввели санкции против министерства обороны и министерства энергетики Турции в связи с ситуацией в Сирии.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, позволяет в дальнейшем вводить дополнительные ограничения.

Под санкции также попали министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель санкций - заставить Турцию немедленно прекратить наступление в Сирии и вернуться к диалогу с США.

Ранее Трамп заявил, что распорядится прекратить торговые переговоры с Турцией и вернуть 50%-е пошлины на импорт стали, сниженные в мае до 25%.

"Я скоро подпишу указ, разрешающий санкции против действующих и бывших официальных лиц из руководства Турции, а также - против любых людей, дестабилизирующих обстановку на северо-востоке Сирии. Я готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по этой опасной и разрушительной дороге", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, 9 октября турецкая армия начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

В ЕС и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию.

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