В полиции назвали количество участников акций в Киеве

В марше славы УПА приняли участие 6 тыс. человек, в акции "Нет капитуляции" - 12 тыс.

Массовые акции в столице 14 октября прошли без нарушений правопорядка.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

"Первое массовое шествие началось от парка Тараса Шевченко (Марш славы УПА, - ред.), откуда около 6 тыс. участников акции колонной прошли к Администрации президента Украины. После этого граждане спокойно разошлись. Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в акции "Нет капитуляции" в центре Киева приняли участие до 12 тысяч человек.

По словам руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, на всех локациях в понедельник правоохранители не зафиксировали правонарушений.

"В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей", - сказал он.

Как сообщалось, 14 октября в Киеве прошел ряд мероприятий ко Дню защитника Украины.

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