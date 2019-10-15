Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Президент ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область съездил на передовую.
Там он ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных, сообщила пресс-служба президента.
По собственной инициативе президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кизила, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области.
Напомним, что это вторая поездка шестого президента Украины в зону боевых действий. Первый раз он туда ездил сразу после вступления в должность в мае 2019 года.
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