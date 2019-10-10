Трамп подтвердил сообщения о ликвидации главного подрывника "Аль-Каиды"

Хассан Аль-Асири был убит в 2017 году в результате американской контртеррористической операции в Йемене.

Трамп подтвердил сообщения о ликвидации главного подрывника "Аль-Каиды"
Хассан Аль-Асири
Фото: golos-ameriki.ru

Президент США Дональд Трамп 10 октября подтвердил информацию о ликвидации Хассана аль-Асири, ведущего разработчика и изготовителя бомб для террористической группировки "Аль-Каида", который предположительно стоял за неудавшейся попыткой взорвать направлявшийся в США авиалайнер в 2009 году.

Как сообщается в заявлении Белого дома, аль-Асири был убит в 2017 году в результате американской контртеррористической операции в Йемене, передает Голос Америки.

В прошлом году власти США заявляли, что уверены в гибели аль-Асири, однако другие источники тогда говорили, что веских доказательств нет.

Вашингтон давно разыскивал аль-Асири, боевика саудовского происхождения, принадлежавшего к йеменскому подразделению "Аль-Каиды". Он был известен своим умением создавать сложно обнаруживаемые взрывные устройства, в том числе для "поясов смертника".

Предполагается, что аль-Асири разработал план теракта в пассажирском лайнере, вылетавшем из Амстердама в Детройт 25 декабря 2009 года. Нигериец Умар Фарук Абдулмуталлаб попытался пронести на борт бомбу в нижнем белье, но был пойман и сейчас отбывает многочисленные пожизненные сроки в тюрьме.

Заявление Трампа подтверждает, что ту бомбу смастерил именно аль-Асири, как и замаскированное под картридж для принтера взрывное устройство, которое использовалось при попытке теракта в 2010 году.

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