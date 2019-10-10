Зеленский пожаловался на запугивание депутатов "Слуги народа" в Раде

Президент Владимир Зеленский заявил о запугивании неопытных депутатов из "Слуги народа" в Верховной Раде.

Об этом сказал на пресс-конференции в четверг.

"Есть опытные парламентарии в других партиях, которые каждый день занимаются только одним - влиянием эмоциональным, денежным и любым другим. Это их тактика, они хотят расколоть партию "Слуга народа". И делают по некоторым вопросам", - сказал он.

Одним из таких вопросов был законопроект №1009 о "поправках Лозового" с положениями о депутатской неприкосновенности.

"Приехали эти люди, ходили по Верховной Раде, обменялись смс-ками: "Завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете". Они пользуются неопытностью некоторых депутатов партии "Слуга народа". Снимаются даже офисы возле офиса партии "Слуга народа". Они увидели, что кто-то слабый - его используют, поясняют: "Ты экономист, ты нормальный человек, но ты молодой, ты первый раз пришел. А я юрист. За этот закон нельзя голосовать". Но мы обсуждаем с людьми, и они голосуют", - рассказал Зеленский.

Президент утверждает, что депутатам из большинства приходится очень сложно.

"Представьте себе, как сложно им голосовать, когда никто не голосует, кроме этой партии. И они [опытные депутаты из других партий] еще ходят рассказывают, предлагают какое-то влияние, какие-то деньги, какую-то область. Вот как голосовали, когда мы отменяли какие-то преференции на местах. Что они им сказали? Собрали по 26-27 наших депутатов, и говорят: "Ты поедешь домой - тебя люди повесят. Люди хотят построить школу, а ты им заблокировал бюджет". И они перепуганные что-то смотрят, потому что не у всех есть опыт. Не все видели, что такое политические игры, что такое серьезное влияние. Они верят им, смотрят. "Вас разорвут этим земельным законом", - некоторые трясутся", - сказал Зеленский.

Напомним, что перед этим Зеленский пригрозил распустить Верховную Раду, если "Слуга народа" не будет показывать эффективность и ее депутаты перегрызутся друг с другом.