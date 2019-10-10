Группа министров на следующей неделе посетит США для переговоров с МВФ, - Гончарук

"Сейчас мы в активной стадии переговоров о новой программе поддержки".

Группа министров на следующей неделе посетит США для переговоров с МВФ, - Гончарук
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

На следующей неделе в Вашингтон отправляется группа министров украинского правительства для переговоров с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ о новой программе поддержки. Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и МВФ, а также в переговорах с Фондом", - написал премьер.

Гончарук подчеркнул важность сотрудничества с международными партнерами и донорами.

"За нашими отношениями с крупными международными партнерами внимательно следят системные крупные инвесторы по всему миру", - отметил премьер.

Напомним, Гончарук в декабре рассчитывает подписать новую программу сотрудничества с МВФ.

Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что переговоры с Фондом о новой программе находятся в активной фазе, хотя ранее СМИ сообщали, что миссия покинула Украину без особого результата. При этом, МВФ начал обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования и выступил за ускорение судебной реформы и сокращение роли олигархов в экономике.

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе сотрудничества с МВФ объемом около $1,4 млрд.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Зеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинамиЗеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинами
Блок рекламы


Похожие новости
Гончарук заявил, что повышения тарифов в ближайшее время не будетГончарук заявил, что повышения тарифов в ближайшее время не будет
Гончарук: продление транзитного контракта на год Украине не подходитГончарук: продление транзитного контракта на год Украине не подходит
США и КНДР по-разному оценили результаты переговоров по денуклеаризацииСША и КНДР по-разному оценили результаты переговоров по денуклеаризации
Пристайко 14 октября посетит ЛюксембургПристайко 14 октября посетит Люксембург
Пристайко анонсировал масштабный обмен на следующей неделеПристайко анонсировал масштабный обмен на следующей неделе
Гончарук не поддерживает отмену стимулирующей ренты для добычи газаГончарук не поддерживает отмену стимулирующей ренты для добычи газа
Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволитьКличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволить
Гончарук заявил об ответственности Польши за дефицит разрешений для украинских автоперевозчиковГончарук заявил об ответственности Польши за дефицит разрешений для украинских автоперевозчиков
Гончарук намекнул на кадровые перестановки в менеджменте "Укрзализныци"Гончарук намекнул на кадровые перестановки в менеджменте "Укрзализныци"
Гончарук собрался ликвидировать игорные залы как явлениеГончарук собрался ликвидировать игорные залы как явление
Последние новости
Подгружаем последние новости