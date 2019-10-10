Группа министров на следующей неделе посетит США для переговоров с МВФ, - Гончарук

"Сейчас мы в активной стадии переговоров о новой программе поддержки".

На следующей неделе в Вашингтон отправляется группа министров украинского правительства для переговоров с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ о новой программе поддержки. Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и МВФ , а также в переговорах с Фондом", - написал премьер.

Гончарук подчеркнул важность сотрудничества с международными партнерами и донорами.

"За нашими отношениями с крупными международными партнерами внимательно следят системные крупные инвесторы по всему миру", - отметил премьер.

Напомним, Гончарук в декабре рассчитывает подписать новую программу сотрудничества с МВФ .

Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что переговоры с Фондом о новой программе находятся в активной фазе, хотя ранее СМИ сообщали, что миссия покинула Украину без особого результата. При этом, МВФ начал обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования и выступил за ускорение судебной реформы и сокращение роли олигархов в экономике.