?Зеленский надеется на усталость РоSSии от войны

"Я думаю, что у нас есть возможность разговаривать с РоSSийской Федерацией".

Президент Владимир Зеленский считает, что РоSSия устала от войны на Донбассе, и это дает шанс ее завершить.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Есть шанс, что и роSSийская сторона устала от этого процесса. Все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и свою независимость. Я думаю, что если у кого-то сначала были такие мысли, то сейчас все уверенно это понимают", - заявил президент Украины.

Также Зеленский надеется на то, что сыграет роль и его личная известность.

"Раньше была такая информационная политика, что мы тут и фашисты, и хотим забрать возможность разговаривать на русском языке, и тому подобное... Сейчас в РоSSии очень большой процент людей понимают (потому что знали меня не как политика, а как известного человека), что эта история со мной не работает. Потому что вы знаете, какие у меня либеральные взгляды в этом направлении. Я думаю, что у нас есть возможность разговаривать с РоSSийской Федерации в нормандском формате", - сказал он.

Зеленским также отметил, что его политика в мирном урегулировании намного более гибкая по сравнению с предыдущим президентом.

"Мы хотим завершить войну, у бывшей власти такого мощного желания не было. Мы готовы говорить по телефону, в нормандском формате, в Минске. Хотите - давайте другой формат, добавляем к нормандскому. [Пресс-секретарь президента РоSSии] господин Песков говорит: вот Минск, давайте идти по Минску и только. А я так не думаю. Пока что Минск, нормандский формат - следующий шаг. Увидим, что мы не решаем проблему - будем что-то менять", - сказал он.

Зеленский сказал, что он настроен выполнить свое предвыборное обещание и завершить войну.

У меня нет времени. Мы должны этого сделать. Если мы не сможем этого сделать - придут другие на мое место. Может, будут лучше. Часики тикают, а вместе с ними люди. Каждый день - люди, люди, люди. Кто-то выезжает, кто-то гибнет на контактной линии. Смотря правде в глаза, нужно сказать: да, так и есть, поэтому нужно закончить войну", - заявил он.

Президент добавил, что в его действиях нет "зрады".

"Я думаю, что "зрада" - это делать так, чтобы не дать возможность выполнить мои президентские обязанности и мои президентские обещания прекращение войны, сокращение до ноля количество убитых", - сказал Зеленский.