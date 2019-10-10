"Нормандская четверка" начала согласование новой даты саммита

Президент Владимир Зеленский во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал ей приемлемые даты саммита "нормандской четверки". После этого Германия и Франция должна согласовать одну из них с роSSийской стороной.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции в четверг.

"Вчера я говорил с канцлером Ангелой Меркель, мы поднимали этот вопрос. Они будут обсуждать это с французской стороной и потом будут предлагать дату роSSийской стороне", - сказал глава государства.

Зеленский объяснил, что очень хочет встретиться с роSSийским президентом, потому что, по его мнению, это единственная возможность завершить боевые действия. Личная встреча с Путиным пока невозможна, признал президент Украины, поэтому он рассчитывает на переговоры в "нормандском формате".

"Нам нужно смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет, и понять три-пять реальных шагов, когда и как можно завершить войну. Потому что мы очень хотим. А если вы тоже хотите, давайте встречаться. Встречаться можно в двух форматах: нормандском и в формате прямой встречи с президентом РоSSии. О прямой встрече никто не говорит, потому что все против. Эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну. [Но] пока мы говорим только о нормандском формате", - сказал он.

Зеленский сказал, что к саммиту его подталкивают постоянные потери на фронте.

"Два дня - один человек. Мне говорят: да куда ты рвешься с нормандским форматом? А у меня такая табличка - с фамилиями. Два дня - один человек. Так нужно спешить или нет?" - сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но РоSSия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.