Зеленский пожаловался на нехватку кандидатов на глав ОГА

"Никто не хочет, никто не может, говорят: такая зарплата не устраивает".

Президент Владимир Зеленский пожаловался, что ему очень сложно найти подходящих людей на должности глав областных администраций.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в четверг.

"Такая сложная ситуация с губернаторами! Мне показывают одного-двух человек, которые хотят быть губернаторами. Никто не хочет, никто не может, говорят: нас такая зарплата не устраивает. А приходят люди, и говорят: я же могу зарабатывать, как могу? Я не хочу даже разговаривать с такими", - пожаловался Зеленский.

"Как только я начинаю кого-то рассматривать (как с Харьковом, у меня там две кандидатуры), - столько грязи на этого человека выливают. Потому что кланы борются", - добавил он.

Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп

Напомним, что с момента прихода к власти Зеленский назначил новых глав ОГА чуть более чем в половине областей.

В ближайшее время новых губернаторов получат также Одесская и Тернопольская области.