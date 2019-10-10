В Киеве начался многочасовой пресс-марафон с Зеленским

В Киеве начался многочасовой пресс-марафон с президентом Владимиром Зеленским.

По данным спикера президента Юлии Мендель, на мероприятие аккредитовались около 300 человек.

Пресс-центр организован на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market, это территория бывшего завода "Арсенал" в центре Киева . Журналистов приводят к президенту небольшими группами.