В Киеве начался многочасовой пресс-марафон с Зеленским

Пресс-центр организован на продуктовом рынке.

В Киеве начался многочасовой пресс-марафон с президентом Владимиром Зеленским.

По данным спикера президента Юлии Мендель, на мероприятие аккредитовались около 300 человек.

Пресс-центр организован на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market, это территория бывшего завода "Арсенал" в центре Киева. Журналистов приводят к президенту небольшими группами.

Зеленский собирается беседовать с представителями СМИ в течение всего дня.

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