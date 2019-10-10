Новостей.COM ⇒
2019-10-10
В Киеве начался многочасовой пресс-марафон с Зеленским
Пресс-центр организован на продуктовом рынке.
В Киеве начался многочасовой пресс-марафон с президентом Владимиром Зеленским.
По данным спикера президента Юлии Мендель, на мероприятие аккредитовались около 300 человек.
Пресс-центр организован на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market, это территория бывшего завода "Арсенал" в центре Киева. Журналистов приводят к президенту небольшими группами.
Зеленский собирается беседовать с представителями СМИ в течение всего дня.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Минздрав откажется от устаревших медсправок
10.10.2019 06:45
10.10.2019 06:45
Ctrl+←