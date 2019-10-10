В среду вечером в его дом ворвались сотрудники ФСБ и увезли "в чем был".

В аннексированном Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщил украинский политик из Евпатории, экс-депутат седьмого созыва Эдуард Леонов, со ссылкой на дочь Олега, передает "Крым.Реалии".

"Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", – сказал Леонов.

Официальных комментариев роSSийских силовых и правоохранительных ведомств пока нет.

Напомним, 8 июня 2016 года Олега Приходько уже задерживало ФСБ в аннексированном Крыму. Причиной задержания стали украинские номерные знаки на автомобиле, не измененные на роSSийские после 1 апреля 2016 года согласно роSSийскому законодательству.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ обыскивали дом Олега Приходько в селе Орехово. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Портрет Бандеры проверяли на экстремизм.

Кроме того, в июне 2019 года Приходько оштрафовали на 2 тысячи рублей из-за украинского флага в его дворе. Его признали виновным по статье "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".