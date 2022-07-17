У ДБР підтвердили затримання екскерівника СБУ в Криму Олега Кулініча

У Державному бюро розслідувань офіційно повідомили, що спільно зі Службою безпеки України затримали екскерівника одного з регіональних управлінь СБУ . В ДБР не називають ім’я затриманого, однак вчора ЗМІ повідомляли про затримання колишнього начальника СБУ у АР Крим Олега Кулініча. За даними ZN.UA, затриманий вважався офіцером з особливих доручень голови Служби Івана Баканова.

«Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали зрадника України – чинного співробітника Служби безпеки України, який працював на спецслужби РФ . До березня 2022 року даний співробітник очолював одне з регіональних управлінь Служби», – йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань.

Вказано, що експертиза підтвердила факт співпраці затриманого з російськими спецслужбами, встановлений раніше правоохоронцями. За даними ДБР, співробітник СБУ передавав окупантам розвіддані проти України. Зокрема, правоохоронці задокументували передачу ним інформації, що становить державну таємницю.

«Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави», – додали в ДБР.