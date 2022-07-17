У ДБР підтвердили затримання екскерівника СБУ в Криму Олега Кулініча

Ще до призначення Кулініча на посаду активісти попереджали, що він може працювати на країну-агресорку, інформує ZN.ua.

У ДБР підтвердили затримання екскерівника СБУ в Криму Олега Кулініча
© Прес-служба ДБР

У Державному бюро розслідувань офіційно повідомили, що спільно зі Службою безпеки України затримали екскерівника одного з регіональних управлінь СБУ. В ДБР не називають ім’я затриманого, однак вчора ЗМІ повідомляли про затримання колишнього начальника СБУ у АР Крим Олега Кулініча. За даними ZN.UA, затриманий вважався офіцером з особливих доручень голови Служби Івана Баканова.

«Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали зрадника України – чинного співробітника Служби безпеки України, який працював на спецслужби РФ. До березня 2022 року даний співробітник очолював одне з регіональних управлінь Служби», – йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань.

Вказано, що експертиза підтвердила факт співпраці затриманого з російськими спецслужбами, встановлений раніше правоохоронцями. За даними ДБР, співробітник СБУ передавав окупантам розвіддані проти України. Зокрема, правоохоронці задокументували передачу ним інформації, що становить державну таємницю.

«Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави», – додали в ДБР.

У Держбюро додали, що зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
Уродженець Криму коригував ворожий вогонь по Лисичанську – офіс генпрокурораУродженець Криму коригував ворожий вогонь по Лисичанську – офіс генпрокурора
У ГУР розповіли, чи використовуватимуть HIMARS проти цілей у КримуУ ГУР розповіли, чи використовуватимуть HIMARS проти цілей у Криму
"Переконані, що нас рятують": відома українська олімпійська призерка розповіла про родичів у Криму"Переконані, що нас рятують": відома українська олімпійська призерка розповіла про родичів у Криму
Удар по Вінниці здійснили з району мису Фіолент в анексованому Криму – ОК “Південь”Удар по Вінниці здійснили з району мису Фіолент в анексованому Криму – ОК “Південь”
«За Вінницю, Харків і Миколаїв»: в Офісі президента підтвердили знищення трьох військових складів росіян«За Вінницю, Харків і Миколаїв»: в Офісі президента підтвердили знищення трьох військових складів росіян
РФ збільшила кількість фільтраційних блокпостів на Херсонщині та підтягує резерви з КримуРФ збільшила кількість фільтраційних блокпостів на Херсонщині та підтягує резерви з Криму
Мешканці окупованого Криму отримали доступ до правосуддя на материкуМешканці окупованого Криму отримали доступ до правосуддя на материку
Окупанти везуть в Енергодар вчителів із Криму та РФ, щоб розпочати навчальний рік за російською програмоюОкупанти везуть в Енергодар вчителів із Криму та РФ, щоб розпочати навчальний рік за російською програмою
Росіяни активізують авіацію і везуть боєприпаси з окупованого Криму — ОК «Південь»Росіяни активізують авіацію і везуть боєприпаси з окупованого Криму — ОК «Південь»
Окупанти готуються до примусової мобілізації у КримуОкупанти готуються до примусової мобілізації у Криму
Последние новости
Подгружаем последние новости