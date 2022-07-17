У ДБР підтвердили затримання екскерівника СБУ в Криму Олега Кулініча
Ще до призначення Кулініча на посаду активісти попереджали, що він може працювати на країну-агресорку, інформує
У Державному бюро розслідувань офіційно повідомили, що спільно зі Службою безпеки України затримали екскерівника одного з регіональних управлінь СБУ. В ДБР не називають ім’я затриманого, однак вчора ЗМІ повідомляли про затримання колишнього начальника СБУ у АР Крим Олега Кулініча. За даними ZN.UA, затриманий вважався офіцером з особливих доручень голови Служби Івана Баканова.
«Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали зрадника України – чинного співробітника Служби безпеки України, який працював на спецслужби РФ. До березня 2022 року даний співробітник очолював одне з регіональних управлінь Служби», – йдеться у
Вказано, що експертиза підтвердила факт співпраці затриманого з російськими спецслужбами, встановлений раніше правоохоронцями. За даними ДБР, співробітник СБУ передавав окупантам розвіддані проти України. Зокрема, правоохоронці задокументували передачу ним інформації, що становить державну таємницю.
«Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави», – додали в ДБР.
У Держбюро додали, що зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).