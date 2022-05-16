В Крыму партизаны раскрасили здание администрации Евпатории в сине-желтый цвет

В оккупированном Крыму партизаны облили голубой и желтой краской здание оккупационной администрации города Евпатории, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«В ночь с 15 на 16 мая крымские партизаны указали роSSийским захватчикам на то, что им следует быстрее покидать оккупированный полуостров. Пока мост через Керченский пролив не взорвали...», - написал он и опубликовал фотографию здания оккупационной администрации города Евпатории, которая этой ночью была окрашена цветами государственного флага Украины.

Также в здание бросили «коктейль молотовый», но он не загорелся. При этом Чубаров не исключил, что в следующий раз коктейль сработает.