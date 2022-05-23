"Партизаны не дадут оккупантам спать спокойно": новый взрыв в Мелитополе всполошил захватчиков

В Мелитополе подорвали железнодорожные пути и бронепоезд, который использовали роSSийские оккупанты.

Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире «5 канала». Днем 23 мая местные СМИ сообщали, что утром в 2-3 км от мелитопольского мясокомбината прогремел взрыв.

Выяснилось, что неизвестные подорвали рельсы, по которым оккупанты осуществляли важные перевозки. К месту происшествия россияне направили бронепоезд и группу автоматчиков, которые расчищали территорию. Местные жители сообщали, что над местом взрыва поднимался столб черного дыма.

В свою очередь, Старух сообщил, что был подорван бронепоезд оккупантов. Он заявил, что это дело рук местных партизан.

«Возле Мелитополя очередной бронепоезд «споткнулся». Привычка такая – «спотыкаться». Партизаны есть украинские и будут. Не дадут оккупантам ни единого дня спать спокойно», - заверил глава Запорожской ОВА.

Ранее партизаны в Мелитополе уже подрывали пути в черте Мелитополя. Сообщается также, что в городе за время оккупации были ликвидированы около сотни захватчиков, среди которых было два роSSийских офицера.