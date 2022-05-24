Мелитопольские партизаны парализовали оккупантам поставки оружия – мэр

Операция была проведена совместно с украинскими спецслужбами, информирует ZN.ua.

Мелитопольские партизаны парализовали оккупантам поставки оружия – мэр
Фото: ©torange.biz

Украинские спецслужбы в Мелитополе совместно с местными партизанами провели операцию по блокировке поставок оружия и боеприпасов на оккупированные россиянами территории региона. О ситуации рассказал в эфире телемарафона мэр города Иван Фёдоров.

Отвечая на вопрос, касательно взрывов на железных дорогах, украинский чиновник отметил:

"Сегодня спецслужбам Украины, военным и партизанам города Мелитополя удалось провести удачную спецоперацию, которая дала свои результаты. Спецоперация касается парализации доставки огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всх оккупированные рашистами территории... Считаю, спецслужбы чуть позже дадут детали, которые потеряли. Но сегодня эта операция прошла действительно успешно", – сказал он.

А также уточнил, что это уже четвертая за последнюю неделю совместная работа спецслужб и партизан.


Оксана Коваль, ZN.ua

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