РФ оставила на патрулировании два корабля, остальные восстанавливают запасы в Крыму – ОК "Юг"

Угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки роSSийского десанта это не уменьшает, информирует ZN.ua.

РФ оставила на патрулировании два корабля, остальные восстанавливают запасы в Крыму – ОК
© Министерство обороны РФ

Корабельная группировка РФ оставила на патрулировании два корабля, остальные – восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму. Об этом сообщили в ежедневной сводке Оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальные – восстанавливают силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта это не уменьшает", - отметили военные.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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