РФ оставила на патрулировании два корабля, остальные восстанавливают запасы в Крыму – ОК "Юг"

Корабельная группировка РФ оставила на патрулировании два корабля, остальные – восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму. Об этом сообщили в ежедневной сводке Оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальные – восстанавливают силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта это не уменьшает", - отметили военные.