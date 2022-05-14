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2022-05-14
РФ оставила на патрулировании два корабля, остальные восстанавливают запасы в Крыму – ОК "Юг"
Угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки роSSийского десанта это не уменьшает, информирует
© Министерство обороны РФ
Корабельная группировка РФ оставила на патрулировании два корабля, остальные – восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму. Об этом
"Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальные – восстанавливают силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта это не уменьшает", - отметили военные.
Елизавета Чижик, ZN.ua