Колаборанти з тимчасово окупованих територій Запорізької області тікають як щури з корабля – Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей до Криму тікають посіпаки російських загарбників. Про це очільник міста повідомив у своєму Telegram.

«Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму», - сказав Федоров.

За словами міського голови, колаборантів розселяють у двох пансіонатах Севастополя.

"Там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності. Проте покарання - неминуче", - зазначив Федоров.