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2022-11-22
Колаборанти з тимчасово окупованих територій Запорізької області тікають як щури з корабля – Федоров
Зрадники тікають у бік тимчасово окупованого Криму.
© Іван Федоров/Facebook
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей до Криму тікають посіпаки російських загарбників. Про це очільник міста
«Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму», - сказав Федоров.
За словами міського голови, колаборантів розселяють у двох пансіонатах Севастополя.
"Там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності. Проте покарання - неминуче", - зазначив Федоров.
Михайло Яровенко, ZN.ua