РФ не вивела у Чорне море жодного корабля з «Калібрами» — ВМС

РФ не вивела в Чорне море жодного корабля носія ракет «Калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що станом на 6 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться сім російських кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет «Калібр».

Крім того, в Азовському морі Росія продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів.

У Середземному морі перебуває десять кораблів РФ , з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.

Також, згідно з даними ВМС України, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 37 кораблів, три з них рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 40 кораблів, з них вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС України підкреслили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних кораблях в акваторії Азовського моря.