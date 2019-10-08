Луценко объяснил встречу Джулиани желанием найти "деньги Януковича" в США

"Это было единственным путем попытаться добиться общего следствия".

Луценко объяснил встречу Джулиани желанием найти "деньги Януковича" в США
Фото: antikor.com.ua

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что контактировал с адвокатом Трамп Руди Джулиани, чтобы с его помощью найти и конфисковать деньги "Семьи", вложенные ею в государственный долг Украины.

Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"Почему я согласился - это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США. Мы конфисковали полтора миллиарда долларов средств преступной организации Януковича, которые были размещены в украинских облигациях внутреннего государственного займа. А вот облигации внешнего займа, которые Украина времен Януковича разместила еще на семь миллиардов, все еще находятся как наш внешний долг в отношении одного из хедж-фондов США. Следствие Украины имеет достаточно данных, чтобы связать фирмы и первые, и вторые - это фактически одна организация, которая, вероятно, и является организацией клептократов Януковича", - заявил Луценко.

Название этих фондов он не назвал. Крупнейшим покупателем внешних гособлигаций Украины при Януковиче был фонд Franklin Templeton, который инвестировал через свои фонды $7 млрд в долговые бумаги страны.

"Прокуратура еще до меня (и во время моего руководства) официально обращалась в Соединенные Штаты Америки, но ни разу не получила ответа по этому вопросу. То есть меня интересовало узнать у Джулиани, в какие двери еще можно стучать, чтобы совместно попытаться конфисковать еще и эти грязные деньги. Тем более, что мы платим почти миллиард процентов за пользование этими фондами. Согласитесь, что для нас это цена супер", - сказал Луценко.

При этом он утверждает, что встречу инициировала сторона Джулиани, а состоялась она в начале 2018 года.

"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. В один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. На следующий день речь шла о компании Burisma. Напомню, что компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича. ], который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии в непредусмотренный законом способ для собственной фирмы", - рассказал Луценко.

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