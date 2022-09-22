Гайдай: На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти

За словами голови ОВА, окупанти в поганому настрої через провалену «мобілізацію», інформує ZN.ua.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова. Російські загарбники забирають абсолютно всіх чоловіків, яких можуть знайти. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Також, за словами голови ОВА, війська РФ «зариваються» та підтягують резерви з боку Сватового і Троїцького.

«Рашисти в поганому настрої через провалену «моГілізацію», «гарматного м‘яса» майже немає, чекають на поповнення після оголошеної Путіним «часткової пакетизації» в Росії», - заявив Гайдай.

Голова ОВА також розповів, що попри звільнення, Білогорівка досі знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників.

Гайдай нагадав, що Луганщина ніколи не була під повним контролем військ РФ, і псевдореферендум загарбники збираються проводити лише на частині територій області, «а не як вони заявляють про цілковиту окупацію».


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
У важливого союзника росії величезні проблеми: вулиці у вогні, йде захоплення державних будівельУ важливого союзника росії величезні проблеми: вулиці у вогні, йде захоплення державних будівель
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти викрали зі шкіл Луганщини близько 22 тисяч підручників з історії України – «Опора»Окупанти викрали зі шкіл Луганщини близько 22 тисяч підручників з історії України – «Опора»
The Guardian: Мобілізація в Росії доводить, що Путін втратив зв’язок з реальністюThe Guardian: Мобілізація в Росії доводить, що Путін втратив зв’язок з реальністю
Служив - залишайся: в аеропортах РФ масово перевіряють молодих чоловіків, які біжать від мобілізаціїСлужив - залишайся: в аеропортах РФ масово перевіряють молодих чоловіків, які біжать від мобілізації
Загиблих можуть бути тисячі: прокурор назвав кількість тіл, які вже ексгумували в ІзюміЗагиблих можуть бути тисячі: прокурор назвав кількість тіл, які вже ексгумували в Ізюмі
Окупанти примусово вивезли жителів із двох сіл Луганщини, щоб заховати там військову техніку — ГайдайОкупанти примусово вивезли жителів із двох сіл Луганщини, щоб заховати там військову техніку — Гайдай
Війська РФ обстріляли Куп’янськ: поранено п’ятьох людей, серед яких дитинаВійська РФ обстріляли Куп’янськ: поранено п’ятьох людей, серед яких дитина
Rzeczpospolita: Мобілізація дасть Росії чисельну перевагу над Україною, але не скороRzeczpospolita: Мобілізація дасть Росії чисельну перевагу над Україною, але не скоро
WSJ: Аналітики пояснили, чому мобілізація не вирішить проблеми Росії у війні з УкраїноюWSJ: Аналітики пояснили, чому мобілізація не вирішить проблеми Росії у війні з Україною
Ніякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої БританіїНіякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої Британії
Путін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол БританіїПутін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол Британії
Последние новости
Подгружаем последние новости