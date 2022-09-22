Гайдай: На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти
За словами голови ОВА, окупанти в поганому настрої через провалену «мобілізацію», інформує
На тимчасово окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова. Російські загарбники забирають абсолютно всіх чоловіків, яких можуть знайти. Про це
Також, за словами голови ОВА, війська РФ «зариваються» та підтягують резерви з боку Сватового і Троїцького.
«Рашисти в поганому настрої через провалену «моГілізацію», «гарматного м‘яса» майже немає, чекають на поповнення після оголошеної Путіним «часткової пакетизації» в Росії», - заявив Гайдай.
Голова ОВА також розповів, що попри звільнення, Білогорівка досі знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників.
Гайдай нагадав, що Луганщина ніколи не була під повним контролем військ РФ, і псевдореферендум загарбники збираються проводити лише на частині територій області, «а не як вони заявляють про цілковиту окупацію».