Гайдай: На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти

На тимчасово окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова. Російські загарбники забирають абсолютно всіх чоловіків, яких можуть знайти. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Також, за словами голови ОВА, війська РФ «зариваються» та підтягують резерви з боку Сватового і Троїцького.

«Рашисти в поганому настрої через провалену «моГілізацію», «гарматного м‘яса» майже немає, чекають на поповнення після оголошеної Путіним «часткової пакетизації» в Росії», - заявив Гайдай.

Голова ОВА також розповів, що попри звільнення, Білогорівка досі знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників.