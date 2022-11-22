CNN: В Британії суттєво зросла кількість біженців з України, які змогли знайти роботу

Опитування, яке провела Офіс національної статистики Великої Британії, зафіксовано значне збільшення кількості працевлаштованих українців, які приїхали в країну після початку вторгнення Росії.

CNN нагадує, що ще в червні британська служба опитала 9601 українця, більшість з яких прибули в країну за програмою спонсорства. А потім в період з 17 жовтня до 7 листопада були повторно зібрані відповіді 3148 людей.

Друге опитування показало, що 56% дорослих були працевлаштовані у Великій Британії. Хоча в червні таких було лише 19%. Також зросла кількість респондентів, які відповіли що говорять англійською мовою «вільно або досить добре». Якщо в червні таких було 44%, то восени вже 57%. Відсоток тих, хто сказав, що має «досить грошей, щоб забезпечувати себе і своїх рідних у наступні три місяці», теж збільшився - з 37% до 60%.