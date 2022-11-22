CNN: В Британії суттєво зросла кількість біженців з України, які змогли знайти роботу

Опитування також виявило, що мовний бар’єр теж трохи пом’якшився, інформує ZN.ua.

Опитування, яке провела Офіс національної статистики Великої Британії, зафіксовано значне збільшення кількості працевлаштованих українців, які приїхали в країну після початку вторгнення Росії.

CNN нагадує, що ще в червні британська служба опитала 9601 українця, більшість з яких прибули в країну за програмою спонсорства. А потім в період з 17 жовтня до 7 листопада були повторно зібрані відповіді 3148 людей.

Друге опитування показало, що 56% дорослих були працевлаштовані у Великій Британії. Хоча в червні таких було лише 19%. Також зросла кількість респондентів, які відповіли що говорять англійською мовою «вільно або досить добре». Якщо в червні таких було 44%, то восени вже 57%. Відсоток тих, хто сказав, що має «досить грошей, щоб забезпечувати себе і своїх рідних у наступні три місяці», теж збільшився - з 37% до 60%.


Лесь Димань, ZN.ua





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