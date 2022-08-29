Контрнаступ на півдні: військові просять цивільних знайти укриття

Українські військові дбайливо ставляться до життя людей та збереження інфраструктури, однак бойові дії створюють додаткові ризики, інформує ZN.ua.

Контрнаступ на півдні: військові просять цивільних знайти укриття
© Елеонора Журавльова, ZN.UA

Українцям, які не можуть евакуюватися з південних регіонів, де зараз розгортаються активні бої за звільнення окупованих росіянами територій, варто подбати про надійне укриття, радить речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Ми продовжуємо говорити з цивільним населенням, яке знаходиться на окупованій території, доносити їм головний меседж – ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо немає можливості евакуюватися з місць, де ведуться активні бойові дії, знайти для себе укриття», - наголосила Гуменюк на брифінгу 29 серпня.

Речниця наголосила, що ситуація розвивається динамічно, тому кожна людина має свідомо вирішити, коли потрібно ховатися, щоб перечекати потужні бої в укритті.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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