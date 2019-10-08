Елена Зеленская выступила на Конгрессе педиатров

Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила на открытии XIV Конгресса педиатров Украины, посвященного теме "Актуальные проблемы педиатрии".

Об этом сообщается на сайте президента.

"Как понять, что твое существование в обществе необходимо? Мне кажется, только врач может сказать себе в любой день своей жизни, что прожил ее не зря. Ежедневно каждый из вас либо спасает жизни, либо помогает избавиться от боли", - сказала первая леди Украины.

Она обратила внимание на важность психологического комфорта и поддержки детей во время лечения. Зеленская отметила, что лечение невозможно без эмоциональной составляющей, контакта и оптимистического взгляда - особенно когда речь идет о детях.

В своем выступлении она подчеркнула, что как супруга президента планирует особо поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и уделять внимание здоровью будущих поколений. В частности, она сообщила, что будет продвигать проекты по улучшению детского питания и пропаганде здорового и сбалансированного питания в школах и детских садах.

"На прошлой неделе у нас состоялась первая встреча с представителями органов государственной власти, которые должны присоединиться к действиям ради изменений в системе школьного питания, - министрами, представителями профильного комитета Верховной Рады по образованию, Госпотребслужбы и экспертами по детскому питанию. Встреча прошла в формате круглого стола, и мы поняли, что эта тема очень всех заинтересовала. У нас уже есть первый план действий", - рассказала Елена Зеленская.

Супруга президента выразила надежду на поддержку педиатров в популяризации идеи здорового питания для детей среди родителей и пациентов.

После выступления Елены Зеленской Юрий Антипкин, директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии, призвал разработать вместе с ней программу профилактической поддержки детей и реализовать этот план под ее патронатом.

Напомним, в этом году сын президентской четы, шестилетний Кирилл, стал первоклассником.