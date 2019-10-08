Елена Зеленская выступила на Конгрессе педиатров

Первая леди решила продвигать проекты по улучшению детского питания в школах и детсадах.

Елена Зеленская выступила на Конгрессе педиатров
Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила на открытии XIV Конгресса педиатров Украины, посвященного теме "Актуальные проблемы педиатрии".

Об этом сообщается на сайте президента.

"Как понять, что твое существование в обществе необходимо? Мне кажется, только врач может сказать себе в любой день своей жизни, что прожил ее не зря. Ежедневно каждый из вас либо спасает жизни, либо помогает избавиться от боли", - сказала первая леди Украины.

Она обратила внимание на важность психологического комфорта и поддержки детей во время лечения. Зеленская отметила, что лечение невозможно без эмоциональной составляющей, контакта и оптимистического взгляда - особенно когда речь идет о детях.

В своем выступлении она подчеркнула, что как супруга президента планирует особо поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и уделять внимание здоровью будущих поколений. В частности, она сообщила, что будет продвигать проекты по улучшению детского питания и пропаганде здорового и сбалансированного питания в школах и детских садах.

"На прошлой неделе у нас состоялась первая встреча с представителями органов государственной власти, которые должны присоединиться к действиям ради изменений в системе школьного питания, - министрами, представителями профильного комитета Верховной Рады по образованию, Госпотребслужбы и экспертами по детскому питанию. Встреча прошла в формате круглого стола, и мы поняли, что эта тема очень всех заинтересовала. У нас уже есть первый план действий", - рассказала Елена Зеленская.

Супруга президента выразила надежду на поддержку педиатров в популяризации идеи здорового питания для детей среди родителей и пациентов.

После выступления Елены Зеленской Юрий Антипкин, директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии, призвал разработать вместе с ней программу профилактической поддержки детей и реализовать этот план под ее патронатом.

Напомним, в этом году сын президентской четы, шестилетний Кирилл, стал первоклассником.

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