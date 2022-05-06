РоSSия целенаправленно терроризирует гражданских украинцев – Британия в ООН

Никакого различия не делалось между военными целями, больницами, школами или мариупольским театром, перед которым было четко написано «дети», информирует ZN.ua.

РоSSия целенаправленно терроризирует гражданских украинцев – Британия в ООН
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РоSSийские оккупационные войска специально терроризируют и убивают гражданских граждан в Украине вопреки международному гуманитарному праву. Об этом заявила во время заседания Совета Безопасности ООН постоянная представительница Великобритании Барбара Вудворд, передает " Укринформ".

«Правда заключается не только в том, что граждане погибают во время роSSийской незаконной агрессивной войны, но и в том, что РоSSия намеренно ведет войну, направленную на то, чтобы убивать и терроризировать украинский народ, – сказала Барбара Вудворд. – Никакого различия не делалось между военными целями, больницами, школами или мариупольским театром, перед которым были четко написаны «дети»».

В качестве примера она привела зверства россиян в Буче и Ирпене, где они "убивали и расчленяли гражданских". Представительница Великобритании подчеркнула, что все эти действия являются нарушением международного гуманитарного права. Она также осудила попытки роSSийской пропаганды "дегуманизировать и демонизировать украинцев, называя их неонацистами".


Юлия Лавришин, ZN.ua

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