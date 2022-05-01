РоSSия нацелена на длительную оккупацию Херсона – британская разведка

Разведчики рассказали о ключевых показателях.

РоSSия нацелена на длительную оккупацию Херсона – британская разведка
Фото: Колихаєв Ігор/Facebook

РоSSия нацелена на долговременную оккупацию Херсона. Об этом сообщает британская разведка.

"Устойчивый контроль над Херсоном и его транспортными связями повысит способность РоSSии поддерживать свое продвижение на север и запад и усилит контроль над Крымом", - говорится в заявлении.

По мнению разведчиков, о таком сценарии свидетельствует появление в городе пророSSийской администрации и ее заявления о невозможности возвращения Херсона в Украину и о переходе на роSSийский рубль.

"Эти заявления вероятно свидетельствуют о намерении РоSSии сформировать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе", - говорится в ежедневном докладе разведки.

РоSSийские войска оккупировали Херсон 2 марта. После этого в городе систематически проводились митинги в поддержку Украины. При этом роSSийские военные не гнушались использовать оружие против безоружных жителей Херсона.

Кроме того, митинги проходили и в Новой Каховке, где оккупанты открывали огонь по украинцам.

В оккупированном Херсоне оккупанты заявили, что намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской Народной Республики". Сначала его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, затем перенесли на 27 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил роSSийскую сторону о выходе Украины из переговорного процесса в случае "референдума" в Херсоне. После чего в МИД РФ заявили, что "не знают ничего" о готовящемся в городе "референдуме".

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