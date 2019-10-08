Подготовка к разведению сил в Золотом проходит успешно, но мешают обстрелы, - министр обороны

Разведение сил и средств может начаться только после семи дней соблюдения режима тишины.

?Подготовка к разведению сил в Золотом проходит успешно, но мешают обстрелы, - министр обороны
Фото: Минобороны Украины

Подготовка к разведению сил и средств в районе г. Золотое Луганской области идет успешно с технической точки зрения, но начать разведение не позволяют продолжающиеся обстрелы.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает "Интерфакс-Украина".

"С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Отмечу еще раз, что разведение сил и средств может начаться только после 7 дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", - отметил он по итогам рабочей поездки в район проведения Операции Объединенных сил.

По словам министра, в Золотом планируют создать координационный центр, который будет способствовать консолидации деятельности представителей местной администрации, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции и других структур и, в случае необходимости, максимально оперативному решению проблемных вопросов.

В Станице Луганской, где первый этап разведения состоялся еще летом, по словам главы оборонного ведомства, ситуация спокойная, обстрелов нет, полиция поддерживает общественный порядок.

"Наши войска на своих позициях ведут наблюдение, сохраняя боеготовность. В случае провокаций или обострение обстановки - готовы действовать адекватно", - добавил Загороднюк.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророSSийских боевиков.

Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то ВСУ вернутся на свои позиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль имеет некоторое влияние на боевиков на Донбассе, но гарантировать отвод войск не может.

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