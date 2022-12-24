У Повітряних силах вже визначилися з військовими, які будуть проходити навчання на Patriot

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що наразі вже є затверджений список українських військових, які незабаром вирушать в одну з країн НАТО для проходження навчань з користування системою ППО Patriot. Про це речник сказав в ефірі телемарафону.

"Командувач Повітряними силами затвердив перелік людей, які вже можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли через кілька тижнів наші фахівці навчилися вміло оперувати цими комплексами", - підкреслив Ігнат.

Він додав, що навчання управлінню системами ППО Patriot може зайняти трохи більше часу, тому що це інша техніка, потужніша і більш далекобійна.