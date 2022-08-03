Залишки ракет, снарядів та збиті БПЛА: у Дніпрі проходить виставка, ексклюзивні фото

У Дніпрі з 29 липня по 5 серпня відбувається виставка "Уламки Росії" - мешканці та гості міста мають можливість побачити залишки ракет, снарядів та іншого озброєння, яким окупанти щодня вбивають українців, інформує Апостроф .

Про це повідомляє кореспондент "Апострофа".

Окрім уламків ракет та снарядів, а також гільз від снарядів та патронів різних калібрів відвідувачі можуть побачити збиті чи заглушені БПЛА російських окупантів, такі як "Орлан 10". Також є можливість побачити тубуси від гранатометів "Javelin", РПГ-22, ПЗРК "Ігла" та іншого озброєння для боротьби з бронетехнікою - з цим можна сфотографуватися.

На цій виставці представлені уламки від ракет "Калібр", "Точка У" та "Х-55" - також можна побачити залишки ракети випущеної із ЗРК "Бук".

Ще відвідувачі можуть побачити ворожу військову форму - її було знято з полонених та вбитих окупантів.

Виставка проходить у приміщенні управління Служби автомобільних доріг України ("Укравтодор") у Дніпропетровській області на вул. Воскресенська, 24. Вхід – безкоштовний; у відвідувачів є можливість зробити донат для Збройних сил України та купити мерч із символікою "Укравтодору" та побажаннями на адресу російських агресорів.