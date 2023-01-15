Електронний облік військовозобов’язаних: як він буде проходити

Юристи пояснили нововведення.

Електронний облік військовозобов’язаних: як він буде проходити

Через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Новий порядок військового обліку, який ухвалив Кабмін, передбачає його ведення через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Реєстр). Юристи компанії Eterna Law прокоментували виданню Forbes нововведення щодо електронного військового обліку.

Експерти зазначили, що саме в цьому реєстрі роблять первинний запис чи актуалізують дані про призовників, військовозобов?язаних чи резервістів. Порядок передбачає взаємодію між Реєстром та іншими державними базами даних. Таким чином, за наявності необхідні нові дані автоматично потраплятимуть до Реєстру.

Водночас якщо такі дані ще не включено до Реєстру, то призовник, військовозобов?язаний або резервіст може за власним бажанням подати відомості для включення до нього. Це можна буде зробити під час формування декларації про місце проживання з використанням засобів порталу «Дія» за умови запровадження відповідної інформаційної взаємодії.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
Підготовка триває вже кілька місяців: у Лукашенка буде аналог ПВК "Вагнера"Підготовка триває вже кілька місяців: у Лукашенка буде аналог ПВК "Вагнера"
Саміт Україна-ЄС відбудеться у КиєвіСаміт Україна-ЄС відбудеться у Києві
Енергетики розробляють нову схему електропостачання: Києву буде не страшний будь-який блекаутЕнергетики розробляють нову схему електропостачання: Києву буде не страшний будь-який блекаут
Боєць ЗСУ пояснив на прикладі, чому необхідний закон про посилення покарання військових: "Ніхто не буде панькатися"Боєць ЗСУ пояснив на прикладі, чому необхідний закон про посилення покарання військових: "Ніхто не буде панькатися"
Військовий облік: чи можуть проводити побудинковий обхід для уточнення даних військовозобов'язанихВійськовий облік: чи можуть проводити побудинковий обхід для уточнення даних військовозобов'язаних
Росіяни хочуть поставити на військовий облік 17-річних жителів Донецька – ГенштабРосіяни хочуть поставити на військовий облік 17-річних жителів Донецька – Генштаб
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Нова класифікація видів військового обліку: що змінилосяНова класифікація видів військового обліку: що змінилося
Мобілізація в Україні: як морякам стати на військовий облікМобілізація в Україні: як морякам стати на військовий облік
Мобілізація в Україні: хто підлягає взяттю на військовий облікМобілізація в Україні: хто підлягає взяттю на військовий облік
Последние новости
Подгружаем последние новости