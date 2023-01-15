Електронний облік військовозобов’язаних: як він буде проходити

Через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Новий порядок військового обліку, який ухвалив Кабмін, передбачає його ведення через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Реєстр). Юристи компанії Eterna Law прокоментували виданню Forbes нововведення щодо електронного військового обліку.

Експерти зазначили, що саме в цьому реєстрі роблять первинний запис чи актуалізують дані про призовників, військовозобов?язаних чи резервістів. Порядок передбачає взаємодію між Реєстром та іншими державними базами даних. Таким чином, за наявності необхідні нові дані автоматично потраплятимуть до Реєстру.

Водночас якщо такі дані ще не включено до Реєстру, то призовник, військовозобов?язаний або резервіст може за власним бажанням подати відомості для включення до нього. Це можна буде зробити під час формування декларації про місце проживання з використанням засобів порталу «Дія» за умови запровадження відповідної інформаційної взаємодії.