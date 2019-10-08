Виктор Трепак назначен заместителем генерального прокурора

С 2015 по 2016 годы Трепак занимал должность первого замглавы СБУ.

Виктор Трепак назначен заместителем генерального прокурора
Виктор Трепак

Сегодня, 8 октября, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака своим заместителем. Об этом сообщает пресс-центр Генпрокуратуры.

Виктор Трепак в 1997 окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности «правоведение».

С 2000 года был призван на военную службу в органы СБУ, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях. С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак занимал должность первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 по 31 августа 2018 - профессор кафедры Национальной академии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Отмечается, что Трепак - участник боевых действий на Востоке Украины.

Напомним, ранее сообщалось о кандидатах на эту должность в лице Виталия Касько, Гюндуза Мамедова и Константина Кулика.

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