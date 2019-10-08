"НФ": Пашинского преследуют за его участие в Революции достоинства

Решение Печерского суда Киева о взятии под стражу Сергея Пашинского партия «Народный фронт» расценивает как политически мотивированное и такое, что не имеет ничего общего с реальным объективным правосудием. Об этом говорится в завялении партии.

"Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича. Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто. Однако вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия роSSийской агрессии", говорится в заявлении.

В "НФ" уверены, что апелляционный суд должен отменить это решение.