Венесуэла и Иран примут участие в "дерусификации": "Несмотря не то, что США - враги"

Владимир Путин

Венесуэла и Иран, которые имеют огромные запасы нефти, сыграют свою роль в изгании россии с рынка.

Об этом заявил эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар. По его словам, это может пагубно отразиться на роSSийской экономике.

"Разумеется это произойдет не одномоментно. Это процесс, который будет растянут во времени. Уже происходит "дерусификация" нефтяного рынка.

Немотря на то, что Венесуэла и Иран политические союзники рф, в экономическом, нефтяном плане - конкуренты. Так было и так есть. И каждому из этих режимов своя рубашка ближе к телу.

нефть, экономика

Когда появляется возможность заработать дополнительные деньги, а главное - сохранить эти режимы при власти. Они этим воспользуются, несмотря на то, что США для них враги.

В этом смысле - это как раз то, чего недоучла кремлевская стратегия. Что вроде бы неразлучные союзники и друзья, а тем не менее, когда речь заходит о денежных интересах - они могут играть совершенно другую игру. И мы видим это", - говорит Гончар.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
После захвата Мариуполя Азову грозит полное вымирание: названа страшная причинаПосле захвата Мариуполя Азову грозит полное вымирание: названа страшная причина
Существует угроза полного вымирания Азовского моряСуществует угроза полного вымирания Азовского моря
В подразделениях войск РФ растет недовольство участием в войне: командиры пытаются скрыть факты неповиновения — ГУРВ подразделениях войск РФ растет недовольство участием в войне: командиры пытаются скрыть факты неповиновения — ГУР
Оккупанты требуют от командования засекретить их участие во вторжении в Украину – ГУРОккупанты требуют от командования засекретить их участие во вторжении в Украину – ГУР
«Фашизм и тирания Путина» равны нацистским – министр обороны Британии«Фашизм и тирания Путина» равны нацистским – министр обороны Британии
Зеленский примет участие в саммите G7, чего ждать: "Будет принят очень мощный..."Зеленский примет участие в саммите G7, чего ждать: "Будет принят очень мощный..."
Военный комитет НАТО 19 мая соберется на заседание с участием Украины, Финляндии и ШвецииВоенный комитет НАТО 19 мая соберется на заседание с участием Украины, Финляндии и Швеции
Украина примет участие во встрече начальников Генштабов НАТОУкраина примет участие во встрече начальников Генштабов НАТО
В крупнейших со времен холодной войны учениях примут участие 8 тыс. британских военныхВ крупнейших со времен холодной войны учениях примут участие 8 тыс. британских военных
США примут 100 тысяч украинских беженцевСША примут 100 тысяч украинских беженцев
Последние новости
Подгружаем последние новости