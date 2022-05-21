Венесуэла и Иран примут участие в "дерусификации": "Несмотря не то, что США - враги"
Венесуэла и Иран, которые имеют огромные запасы нефти, сыграют свою роль в изгании россии с рынка.
"Разумеется это произойдет не одномоментно. Это процесс, который будет растянут во времени. Уже происходит "дерусификация" нефтяного рынка.
Немотря на то, что Венесуэла и Иран политические союзники рф, в экономическом, нефтяном плане - конкуренты. Так было и так есть. И каждому из этих режимов своя рубашка ближе к телу.
Когда появляется возможность заработать дополнительные деньги, а главное - сохранить эти режимы при власти. Они этим воспользуются, несмотря на то, что США для них враги.
В этом смысле - это как раз то, чего недоучла кремлевская стратегия. Что вроде бы неразлучные союзники и друзья, а тем не менее, когда речь заходит о денежных интересах - они могут играть совершенно другую игру. И мы видим это", - говорит Гончар.