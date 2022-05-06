Военный комитет НАТО 19 мая соберется на заседание с участием Украины, Финляндии и Швеции

Одна из сессий будет посвящена войне РоSSии против Украины.

Военный комитет НАТО 19 мая соберется на заседание с участием Украины, Финляндии и Швеции
Фото: nato.int

19 мая в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО, в котором примут участие начальники генеральных штабов Украины, Финляндии и Швеции.

Об этом сообщается на сайте Альянса.

Отмечается, что это заседание позволит 30 командующим вооруженными силами стран НАТО встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к главнокомандующим на первом заседании, чтобы обсудить геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июле", - говорится в сообщении.

Вторая сессия будет посвящена войне РоSSии против Украины. К обсуждениям присоединятся начальники штабов стран-партнеров НАТО Финляндии, Швеции и Украины.

Военный комитет НАТО – военный орган НАТО высшей инстанции. Он также является основным органом военной консультативной помощи для гражданских руководящих органов НАТО - Североатлантического совета и Группы ядерного планирования. Общее политическое руководство Военным комитетом осуществляет Североатлантический совет и, при необходимости, Комитет оборонного планирования и Группа ядерного планирования НАТО.

Напомним, после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину внеблоковые Швеция и Финляндия выразили готовность присоединиться к НАТО. Чиновники США говорят, что страны могут сделать это уже летом.

Швеция соседствует с Россией через Балтийское море, а Финляндия имеет с ней сухопутную границу протяженностью 1271,8 км и морскую на 54 километра.

После сообщений Финляндии и Швеции в РоSSии начали угрожать странам повышением цен и налогов, усилением напряжения вдоль границ, "искандерами" и кораблями с ядерным оружием "буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома".

Комментируя зверства роSSийских военных в Буче, Зеленский отмечал, что это следствие 14 лет уступок РоSSии, когда в 2008 году Украину из-за отказа Германии не взяли в НАТО.

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