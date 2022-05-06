Украина примет участие во встрече начальников Генштабов НАТО

НАТО проведет встречу начальников Генеральных штабов альянса 19 мая. В ходе одной из сессий планируется обсуждение вторжения РоSSии в Украину, к которому присоединятся представители стран-партнеров НАТО Финляндии, Швеции и Украины, сообщает пресс-служба альянса.

«Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберется 19 мая 2022 года в Брюсселе, Бельгия. Председательствует на заседании адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета. В заседании примут участие начальники Генштабов союзников. К ним присоединятся генерал Тод Уолтерс, Верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе (SACEUR) и генерал Филипп Лавин, Верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО по трансформации (SACT), каждый из которых возглавит соответствующую сессию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание Военного комитета руководителей оборонных подразделений НАТО (MCCS) позволит 30 начальникам Генштабов альянса встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам обороны на первой сессии, чтобы рассмотреть геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне. Вторая сессия будет посвящена войне РоSSии против Украины, к обсуждению присоединятся представители государств-партнеров НАТО Финляндии, Швеции и Украины.

Третью сессию возглавит генерал Уолтерс (SACEUR), и она будет сосредоточена на реализации Концепции сдерживания и обороны евроатлантического пространства (DDA), а также на долгосрочной позиции НАТО. Начальники Генштабов НАТО также встретятся с азиатско-тихоокеанскими партнерами альянса: Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея, чтобы обсудить региональные события.