В подразделениях войск РФ растет недовольство участием в войне: командиры пытаются скрыть факты неповиновения — ГУР
В подразделениях оккупационных войск РФ растет недовольство участием в войне против Украины. Захватчики все чаще отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия. Об этом
По данным разведки, несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались воевать в Украине, а также потребовали вернуть их в места постоянной дислокации.
Тем временем командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения.
Наиболее активных военнослужащих, которые требуют возвращения на территорию РФ, отправили на наиболее опасный участок фронта, надеясь на их скорую гибель, сообщило ГУР.
Отмечается, что для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне в отделе ФСБ 58 общевойсковой армии решили наполнить подразделения 70 полка своими внештатными агентами и информаторами.
ГУР опубликовало
«Напоминаем, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности», - отметили в ГУР.