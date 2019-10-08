Боевики 20 минут обстреливали Золотое – один из участков разведения

Потерь с украинской стороны не было.

Боевики 20 минут обстреливали Золотое – один из участков разведения
Фото: Макс Левин

Оккупанты с начала понедельника, 7 октября, семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобороны.

"С начала текущих суток, 7 октября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 7 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил со стороны роSSийско-оккупационных войск. При этом 5 раз вооруженные формирования РФ и ее наемники сознательно нарушали Минские соглашения минометными обстрелами позиций украинских героев", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

Боевики выпустили 3 мины калибра 82-мм и вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам поселка Травневое. Также НВФ выпустили 14 мин 120-го калибра по защитникам населенного пункта Новолуганское, а также обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения позиции украинских защитников поселка Луганское.

"С 08.00 в течение 20 минут противник вел обстрел в районе участка разведения н.п. Золотое, применяя по направлению от оккупированного г.Первомайск станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - подчеркнул Гуцуляк.

Кроме того, боевики выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Чермалык, 5 мин в районе Новолуганского, 3 мины - по защитникам поселка Гладосово.

В Минобороны добавили, что в результате обстрелов, потерь среди украинской стороны не было.

Напомним, сегодня, 7 октября из-за обстрелов отложили разведение войск в Петровском и Золотом. Разведение должно было начаться на седьмой день после сохранения мира и отсутствия обстрелов на данных участках. Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то Вооруженные Силы Украины вернутся на свои позиции.

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