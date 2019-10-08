Суд продлил арест бывшего замглавы МинВОТ Грымчака

Экс-чиновнику вменяют мошенничество в крупном размере.

Суд продлил арест бывшего замглавы МинВОТ Грымчака
Фото: facebook.com/Female.U

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщила в фейсбуке его жена.

Грымчака арестовали в августе на два месяца с возможностью выйти под залог 6 млн гривен, прокуратура ходатайствовала о продлении ареста еще на месяц.

Бывшему заместителю министра и его шурину Игорю Овиденко вменяют завладение крупной суммой денег обманным путем.

Следствие установило, что представитель интересов одного из ООО рассказал Грымчаку о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Фирма нуждалась в консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу.

Грымчак якобы заявил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, мог бы повлиять на судей этого же суда.

В ходе переговоров стороны договорились на сумме 80 тыс. долларов.

Первую часть денег в размере 50 тыс. долларов Грымчак и его помощник поделили между собой. Остальные 30 тыс. долларов были переданы им 14 августа.

Во время еще одного разговора с Грымчаком представитель ООО рассказал ему о прохождении сложной процедуры согласования разрешительных документов на строительные работы на земельных участках в Киеве, которые относятся к памятникам культурного наследия. Заместитель министра и здесь предложил свои услуги, оценив их в 1 млн долларов.

Эти деньги якобы должна были быть распределены между руководителями и должностными лицами Министерства культуры, Министерства юстиции, Украинского государственного института культурного наследия, Киевской городской государственной администрации и другие.

14 августа Грымчак и Овиденко получили по этому эпизоду 450 тыс. долларов.

Во время получения денег их задержали.

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