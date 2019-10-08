Кремль не может гарантировать отвод войск на Донбассе, - Песков

Пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков заявил, что Кремль имеет некоторое влияние на боевиков на Донбассе, но гарантировать отвод войск не может. Об этом сообщила "УП" со ссылкой на роSSийские СМИ .

"Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса. Но вы знаете, что "республики" Донбасса – самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - заявил Песков.

Кроме того, в Кремле продолжают утверждать, что РФ "не является стороной конфликта". Песков еще добавил, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий и заинтересована, чтобы он был выполнен".

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться сегодня, 7 октября, однако его перенесли из-за обстрелов.

Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то Вооруженные Силы Украины вернутся на свои позиции.