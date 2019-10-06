На Донбассе погиб боец 28-й ОМБр

Еще один военнослужащий получил ранения.

На Донбассе погиб боец 28-й ОМБр
Фото: Макс Левин

В течение текущих суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По информации Цензор.НЕТ, около 16:00 во время обстрела противником из стрелкового оружия позиций украинских военных в Красногоровке погиб старший солдат Иван Дейкун.

"Заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр Иван Дейкун получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм. Дейкун Иван Викторович родился 23 июня 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября боевики прицельно обстреляли участок разведения сил у Золотого. Всего за сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевую травму.

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