Джонсон не собирается покидать пост премьера, пока его не уволит королева

В последний раз британский монарх отправлял премьера в отставку в 1834 году.

Джонсон не собирается покидать пост премьера, пока его не уволит королева
Фото: twitter.com/RoyalFamily

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полон решимости добиться "Брекcита" любой ценой и категорически отказывается уходить в отставку. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил лондонский еженедельник "The Sunday Times" со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Он не покинет свой пост, даже если Евросоюз отклонит его предложения по договору о "Брекзите", британский парламент выразит ему недоверие или будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход Великобритании из состава ЕС без соглашения с Брюсселем", - говорится в материале.

По словам собеседников издания, Джонсон покинет премьерский пост лишь в том случае, если его уволит королева Елизавета II.

"Пока полиция не постучится в дверь на Даунинг-стрит 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет", - цитирует The Sunday Times слова высокопоставленного представителя правящей Консервативной партии.

В последний раз британский монарх отправлял премьера в отставку в 1834 году. Несколько дней тому назад британские СМИ сообщили, что Елизавета II в конце сентября осведомилась в Верховном суде Великобритании, может ли она отправить в отставку премьер-министра и если да, то каким образом.

Накануне Борис Джонсон провел целый ряд телефонных разговоров с главами правительств стран ЕС, пытаясь убедить их принять его предложения по "Брекситу", однако встретил прохладную реакцию. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что до решающего саммита ЕС 17-18 октября предстоит проделать еще много работы.

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