Лукашенко считает, что Украине и Беларуси "не позволят очень сильно дружить"

"Чем ближе мы будем, тем большее сопротивление мы будем ощущать".

Фото: president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что тесным отношениям его страны с Украиной мешают другие страны.

Об этом он сказал во время выступления на Форуме регионов в Житомире.

"Хочу вам сказать честно: чем ближе мы будем и теснее с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто и никогда, как бы не заявляли политики вокруг нас, не позволит нам очень сильно дружить. Потому что, к сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", - сказал Лукашенко.

"Тут вот много, Владимир Александрович, журналистов, - обратился Лукашенко к Зеленскому, - они точно мое заявление истолкуют, как будто мы против РоSSии или Китая нацелены".

"А вы не стесняйтесь этого, Александр Григорьевич", - пошутил Зеленский, чем рассмешил Лукашенко.

"Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тянул. Вы не думайте, что только там нас будут прессовать, но и там, на Западе, не очень это воспримут", - сказал Лукашенко под громкий смех Зеленского.

Напомним, что Лукашенко и Зеленский впервые встретились 4 октября в Житомире, где был организован второй Форум регионов Украины и Беларуси.

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