Глава Верховного Суда: создается впечатление, что других ветвей власти нет, есть только президент

У Зеленского нашлось время для Тома Круза, но не для Данишевской.

Глава Верховного Суда: создается впечатление, что других ветвей власти нет, есть только президент
Фото: Макс Требухов

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская резко прокомментировала проект судебной реформы, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Во время выступления на Судебном форуме в пятницу она, в частности, подвергла критике инициативу Зеленского по сокращению численности судей Верховного Суда.

"В отличие от других вопросов, по поводу сокращения Верховного Суда дискуссии в парламенте нет. Мы общались со многими депутатами, и аргумент был один - мы все понимаем, но мы обязаны поддержать президента. Создается впечатление, что других ветвей власти нет, есть только президент. Так тихо внезапно к нам может заехать авторитаризм. Это очень опасно", - сказала она.

Данишевская добавила, что судебная власть намерена защищать свою независимость.

В интервью "Би-би-си" она также пожаловалась, что дважды просила Зеленского о встрече, но президент на контакт не пошел.

"У меня были встречи с руководством Верховной Рады. Я пыталась донести им, что сегодня эти изменения - несвоевременны. Верховный Суд со временем будет преодолевать остатки дел и сокращаться естественным путем. Возможно, за год-полтора мы преодолеем остатки. Как раз к этому времени подойдет срок, когда судьи могут уйти в отставку, и они частично будут идти в отставку, кто достигнет предельного возраста пребывания в должности (65 лет). Кажется, что мне в целом удалось убедить собеседников, но ответ таков: "Надо вам говорить с президентом". Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного Суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", - сказала Данишевская.

Напомним, что судебная реформа Зеленского предполагает сокращение количества судей с 200 должностей до 100.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
Глава Верховного Суда назвала зарплаты судейГлава Верховного Суда назвала зарплаты судей
В "Слуге народа" объяснили схожесть позиций с Коломойским в вопросе рентыВ "Слуге народа" объяснили схожесть позиций с Коломойским в вопросе ренты
Тимошенко: президенту нужно добиваться внедрения украинской формулы мираТимошенко: президенту нужно добиваться внедрения украинской формулы мира
В Калмыкии протестующие против главаря "ДНР" на посту мэра Элисты обратились к нему на украинском языкеВ Калмыкии протестующие против главаря "ДНР" на посту мэра Элисты обратились к нему на украинском языке
Комиссия Киевсовета одобрила переименование проспекта Комарова в честь Любомира ГузараКомиссия Киевсовета одобрила переименование проспекта Комарова в честь Любомира Гузара
Националисты под Офисом президента протестовали против подписания "формулы Штайнмайера"Националисты под Офисом президента протестовали против подписания "формулы Штайнмайера"
Аксенов отказался от поста главы оккупационной власти КрымаАксенов отказался от поста главы оккупационной власти Крыма
Комитет Рады рекомендует принять законопроект об ограничении права граждан подавать жалобы в Большую палату Верховного СудаКомитет Рады рекомендует принять законопроект об ограничении права граждан подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда
Зеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президентаЗеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президента
Последние новости
Подгружаем последние новости