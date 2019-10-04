Глава Верховного Суда: создается впечатление, что других ветвей власти нет, есть только президент

У Зеленского нашлось время для Тома Круза, но не для Данишевской.

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская резко прокомментировала проект судебной реформы, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Во время выступления на Судебном форуме в пятницу она, в частности, подвергла критике инициативу Зеленского по сокращению численности судей Верховного Суда.

"В отличие от других вопросов, по поводу сокращения Верховного Суда дискуссии в парламенте нет. Мы общались со многими депутатами, и аргумент был один - мы все понимаем, но мы обязаны поддержать президента. Создается впечатление, что других ветвей власти нет, есть только президент. Так тихо внезапно к нам может заехать авторитаризм. Это очень опасно", - сказала она.

Данишевская добавила, что судебная власть намерена защищать свою независимость.

В интервью "Би-би-си" она также пожаловалась, что дважды просила Зеленского о встрече, но президент на контакт не пошел.

"У меня были встречи с руководством Верховной Рады. Я пыталась донести им, что сегодня эти изменения - несвоевременны. Верховный Суд со временем будет преодолевать остатки дел и сокращаться естественным путем. Возможно, за год-полтора мы преодолеем остатки. Как раз к этому времени подойдет срок, когда судьи могут уйти в отставку, и они частично будут идти в отставку, кто достигнет предельного возраста пребывания в должности (65 лет). Кажется, что мне в целом удалось убедить собеседников, но ответ таков: "Надо вам говорить с президентом". Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного Суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", - сказала Данишевская.

Напомним, что судебная реформа Зеленского предполагает сокращение количества судей с 200 должностей до 100.