Госдепартамент США одобрил продажу 150 Javelin Украине

Госдепартамент Соединенных Штатов принял решение одобрить продажу Украине вооружения - 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования.

Агентство по оборонной безопасности сертифицировало продажу и уведомило о его возможности в четверг, 3 октября, передает Голос Америки.

Правительство Украины сделало запрос о покупке 150 ракет Javelin и десяти блоков прицельно-пуского оборудования. Украина также получит от США обучающие устройства, транспортную поддержку, вспомогательное оборудование, запчасти и другие элементы программы на общую сумму, не превышающую 39,2 млн долларов.

"Системы Javelin помогут Украине в создании долгосрочной инфраструктуры обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Агентство по оборонной безопасности подчеркивает, что продажа вооружения не изменит общий военный баланс в регионе. Сообщение о возможной продаже требуется по закону и не означает, что сделка завершена.

Ранее сообщалось, что этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

Напомним, первая партия "джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года. Посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила. Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что прнзидент США Дональд Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.