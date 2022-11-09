Кремль передав Ірану трофейні Javelins й Stingers в обмін на Shahed'и – звіт ISW

РФ також продовжує закуповувати з Туреччини товари подвійного призначення, такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення і бронежилети, інформує ZN.ua.

Кремль передав Ірану трофейні Javelins й Stingers в обмін на Shahed'и – звіт ISW
Путін і незмінний з 1989 року Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї
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Кремль продовжує намагатися таємно придбати боєприпаси для використання в Україні, щоб пом’якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити поточне виснаження Росією внутрішніх запасів боєприпасів, пишуть воєнні аналітики Інституту дослідження війни.

Зокрема, є інформація, що Кремль відправив до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька трофейних протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger у серпні в обмін на 160 додаткових безпілотників Шахед-136 для використання в Україні.

Тим часом Український центр опору повідомив 8 листопада, що Тегеран продовжує постачати Москві безпілотники типу «Мохаджер», «Араш» і «Шахед» повітряним та морським сполученням через іранські державні та приватні структури.

У цьому відомстві також повідомляли, що через збої російського військово-промислового комплексу російське військове керівництво продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового призначення), такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, і бронежилети з Туреччини та використовують транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження покупок. У сукупності ці звіти свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції, беручи участь у переговорах із зарубіжними гравцями за принципом Quid pro quo.


Оксана Коваль, ZN.ua





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