Северная Македония одобрила безвиз с Украиной

Граждане Северной Македонии и Украины могут перебывать в стране без визы 90 дней.

Северная Македония одобрила безвиз с Украиной
Фото: znaj.ua

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона о ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ресурс Sitel.

Законопроект предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.

21 августа Кабинет министров Украины одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией. Само соглашение было подписано в начале июля.

Напомним, ранее для украинцев отменили визы в Эквадор и Колумбию.

30 сентября Кабмин анонсировал безвиз с 14 странами: Гватемалой, Гренадой, Коста-Рикой, Маврикием, Маршалловыми островами, Монголией, Науру, Палау, Перу, Сальвадором, Самоа, Сен-Винсентом и Гренадином, Соломоновыми островами и Ямайкой.

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